巴黎前線》驚險擊敗義大利好手 楊勇緯闖進8強

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎奧運男子60公斤級16強戰，首戰和義大利好手卡利諾（Andrea Carlino）激戰至黃金得分制，最後使出拿手技巧三角固壓制對手，驚險拿下勝利。

巴黎奧運各項賽事今天全面開戰，台灣由柔道好手楊勇緯、林真豪打頭陣搶獎牌。楊勇緯在上屆東京奧運拿下銀牌，去年杭州亞運奪金，今年也期盼能在花都繳出優於上屆的成績。

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這次奧運為頭號種子的楊勇緯首輪輪空，他在16強戰碰上義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），開賽後遭遇對手頑強抵抗，讓他先拿下半勝，但楊勇緯很快穩住陣腳回擊，扳平戰局，進入黃金得分制。

卡利諾進攻相當積極，嘗試將楊勇緯反摔，好在他成功頂住，沒陷入劣勢，且對手吞下兩次指導，楊勇緯使出他的拿手三角固，成功壓制對手，拿下勝利。

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

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