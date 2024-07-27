晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》驚險擊敗義大利好手 楊勇緯闖進8強

2024/07/27 17:16

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎奧運男子60公斤級16強戰，首戰和義大利好手卡利諾（Andrea Carlino）激戰至黃金得分制，最後使出拿手技巧三角固壓制對手，驚險拿下勝利。

巴黎奧運各項賽事今天全面開戰，台灣由柔道好手楊勇緯、林真豪打頭陣搶獎牌。楊勇緯在上屆東京奧運拿下銀牌，去年杭州亞運奪金，今年也期盼能在花都繳出優於上屆的成績。

這次奧運為頭號種子的楊勇緯首輪輪空，他在16強戰碰上義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），開賽後遭遇對手頑強抵抗，讓他先拿下半勝，但楊勇緯很快穩住陣腳回擊，扳平戰局，進入黃金得分制。

卡利諾進攻相當積極，嘗試將楊勇緯反摔，好在他成功頂住，沒陷入劣勢，且對手吞下兩次指導，楊勇緯使出他的拿手三角固，成功壓制對手，拿下勝利。

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）首輪輪空，次輪擊敗義大利好手卡利諾，闖進8強。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。