晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》下雨延賽2場也有好處 威能帝可以休到下週

2024/07/27 17:26

樂天桃猿王牌投手威能帝。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿本週5場比賽都在主場桃園，雖有2場受到颱風過境影響宣布延賽，投手群卻因此獲得幾天的休息，王牌投手威能帝也可以多休1週，若手傷復原情形良好，下週有機會回到先發輪值。

威能帝13日對台鋼雄鷹先發，2局下右手被球打到造成無名指挫傷，因為次週是明星賽整整休息1週，本週又因為出現2場延賽，樂天只需準備3名先發投手，讓他可以多休息1週。

投手教練許銘傑指出，樂天上週在明星賽前只有2場比賽，按計畫讓霸威斯、鈴木駿輔各投1場，本週維持順序讓霸威斯投23日第1場，鈴木駿輔因為24、26日都延賽改到今天先發，魔神樂今天下二軍期滿，明天可以回一軍扛1場先發。

許銘傑表示，颱風過境雖造成2場延賽，投手群不論先發、後援都獲得3天的休息，威能帝的狀況雖還要觀察，至少本週可以繼續休息，「他的手已經好很多了，我們下週會再評估，也許有機會回到輪值。」

樂天下週要打5連戰，若威能帝傷癒復出，加上霸威斯、魔神樂，先發輪值維持3名洋投，本土投手也有黃子鵬、陳鴻文、楊彬可供調度，即便鈴木駿輔在月底合約到期後沒能續留，二軍已有肯特待命，對投手戰力不會有太大影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。