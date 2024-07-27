中職》下雨延賽2場也有好處 威能帝可以休到下週

樂天桃猿王牌投手威能帝。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿本週5場比賽都在主場桃園，雖有2場受到颱風過境影響宣布延賽，投手群卻因此獲得幾天的休息，王牌投手威能帝也可以多休1週，若手傷復原情形良好，下週有機會回到先發輪值。

威能帝13日對台鋼雄鷹先發，2局下右手被球打到造成無名指挫傷，因為次週是明星賽整整休息1週，本週又因為出現2場延賽，樂天只需準備3名先發投手，讓他可以多休息1週。

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投手教練許銘傑指出，樂天上週在明星賽前只有2場比賽，按計畫讓霸威斯、鈴木駿輔各投1場，本週維持順序讓霸威斯投23日第1場，鈴木駿輔因為24、26日都延賽改到今天先發，魔神樂今天下二軍期滿，明天可以回一軍扛1場先發。

許銘傑表示，颱風過境雖造成2場延賽，投手群不論先發、後援都獲得3天的休息，威能帝的狀況雖還要觀察，至少本週可以繼續休息，「他的手已經好很多了，我們下週會再評估，也許有機會回到輪值。」

樂天下週要打5連戰，若威能帝傷癒復出，加上霸威斯、魔神樂，先發輪值維持3名洋投，本土投手也有黃子鵬、陳鴻文、楊彬可供調度，即便鈴木駿輔在月底合約到期後沒能續留，二軍已有肯特待命，對投手戰力不會有太大影響。

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