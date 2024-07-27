奧運射擊》本屆首金出爐 中國混雙10公尺空氣手槍奪金

中國組合黃雨婷／盛李豪在混合團體10公尺空氣手槍奪金。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運開幕典禮落幕後，首日預計產生14金，首面獎牌落在射擊項目，中國組合黃雨婷／盛李豪在混合團體10公尺空氣手槍奪金，成為本屆奧運首金得主。

本屆射擊項目在法國沙托魯國家射擊中心舉行，混合團體10公尺空氣手槍一共28組出賽，成績前2名晉級金牌戰，3、4名取得銅牌戰資格，中國組合黃雨婷／盛李豪以總分632.2分第一名晉級金牌戰，南韓金智賢／朴河俊以631.4分排在第2；銅牌則由拿下630.8分的哈薩克亞歷山卓勒（Alexandra Le）／薩帕耶夫（Islam Satpayev）與拿下629.7分的德國楊生（Anna Janssen）／烏布里希 （Maximilian Ulbrich）爭奪。

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在獎牌戰中，每隊兩名成員的射擊成績加總後進行比較，較高者得2分、另外一隊0分，先達到16分的隊伍獲勝，哈薩克組合在銅牌戰以17：5力退德國，勇奪本屆巴黎奧運首面獎牌。

接著登場的金牌戰，中國組合以16：12擊敗南韓，成為本屆巴黎奧運首金得主。

中國組合黃雨婷／盛李豪在混合團體10公尺空氣手槍奪金。（路透）

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