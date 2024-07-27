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奧運男排》世界第2日本隊出師不利！激戰5局意外不敵德國吞首敗

2024/07/27 17:42

日本不敵德國。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕奧運男子排球項目今點燃戰火，世界排名第2的日本隊今在小組賽首戰就與德國上演一場驚心動魄的5局大戰，最終以17：25、25：23、25：20、28：30、12：15，意外敗下陣來，出師不利。

日本男排近年在法籍教練布朗（Philippe Blain）國際賽戰績輝煌，今年在世界男子排球聯賽（VNL）奪得銀牌，更是此次唯一獲得男排資格的亞洲國家、高居第2種子，本屆與德國、美國以及阿根廷同為C組。今在小組賽首戰與德國交鋒，兩隊今年在VNL的交手，日本隊激戰5局拿下勝利。

日本隊開賽還在尋找節奏、失誤頻頻，陷入2：9落後，也讓主帥6分鐘內就喊了2次暫停，隨後西田有志率領球隊展開反攻、追到9：13，不過德國39歲老將格羅澤（Gyorgy Grozer）發揮發球優勢，加上206公分的攔中手布雷默（Anton Brehme）加入建功行列，以25：17先下一城。

日本隊重整旗鼓，第二局與德國隊有來有往，9：12落後之下靠著三大王牌石川祐希、西田有志、高橋藍接連得分，反倒取得13：12領先，隨後兩隊一路拉鋸，日本隊在局末再次靠著高橋藍、石川祐希接連得分，順利以25：23扳回一城。

德國39歲老將格羅澤（中）。（法新社）

日本隊扳平後在第3局以8：3的攻勢確立領先，不過德國隊接連攔網得分又追到8：9，日本隊在被追到16：14後，拉出一波5：2的攻勢再度拉開差距，並把握第4個局點，成功取得聽牌優勢。

第4局雙方持續激戰，德國在卡利策克（Moritz Karlitzek）頻頻得手下力拚延長戰線，加上沈寂2局的老將格羅澤再度跳出來，不過同時日耳曼軍團失誤也不少，讓日本隊緊咬比分，在不想夜長夢多之下，隊長石川祐希的攻擊得手，幫助球隊追到21：21。

隨後小野寺太志的發球失誤讓德國率先拿到局點，只是宮浦健人的進攻得分也化解危機，山內章弘的攔網得分，一度幫助日本拿下賽末點，不過德國隊挑戰觸網成功，反而再度得到局點，雙方進入「Deuce大戰」，德國成功把握第5個局點，以30：28死裡逃生。

挾著拿下第4局的優勢，德國隊在第5局拉出7：3的開局，日本隊展現韌性，又追到7：9只剩2分差，日本在11：12落後之下，因為石川祐希、關田誠大接連失誤，讓德國率先拿到3個賽末點，德國最後在第2個賽末點以再見吊球在這場峰迴路轉的比賽收下勝利，今天18次攔網成功，比日本多了10個，成為獲勝關鍵。

德國男排擊敗日本。（法新社）

日本王牌石川祐希。（法新社）

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