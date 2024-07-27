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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》射箭混雙加賽 戴宇軒、雷千瑩擊敗荷蘭晉級將強碰南韓

2024/07/27 17:48

台灣射箭好手戴宇軒。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕巴黎奧運射箭混雙項目今天進行加賽決定最後一席參賽資格，台灣好手戴宇軒、雷千瑩分別射出10分箭和9分箭以些微差距擊敗荷蘭組合，收下混雙最後一張參賽門票，對抗賽首戰要對決南韓。

奧運的射箭混雙賽事資格由排名賽產生，將以各隊最高排名的男、女選手組成混雙參賽，但總共只有16個名額。

台灣男團排名最佳的是戴宇軒，女團排名第1為雷千瑩，由兩人取得資格，分數合計為1317分，與荷蘭組合分數相同，並列第16名，因此必須進行加賽決定最後一張門票獎落誰家。

今天台灣和荷蘭進行加賽，4名選手只有一支箭的機會，戴宇軒射出10分箭、雷千瑩射出9分箭，合計19分，險勝荷蘭的18分。

對於罕見加賽狀況，教練劉展明表示，沒有特別要他們做什麼，就是平常心、動作流暢果斷一點，做完就好，「只有一支箭本來運氣成分大，早上公開練習機動性不錯。」

不過，接下來台灣組合將強碰頭號種子南韓，劉展明坦言，這籤運本來就不是很好，「他們是真的滿強大，必須要專注在自己身上，把狀態調整好跟他們拚一下！」

面對南韓勁敵，雷千瑩、戴宇軒展現自信，戴宇軒說：「不管對誰，大家分數一定很相近，對手是我無法控制的，只要發揮好自己的氣勢跟節奏，上場就不會有太大問題。」

台灣射箭好手戴宇軒（右）、雷千瑩（左）。（特派記者陳志曲攝）

台灣射箭好手戴宇軒（右）、雷千瑩（左）。（特派記者陳志曲攝）

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