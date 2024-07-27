台灣隊服超吸睛！巴奧入場被邀合照 吳志中驚嘆「台灣強項越來越多」

駐法代表吳志中穿著台灣隊服排隊被邀請合照。（圖擷取自吳志中臉書）

〔記者方瑋立／台北報導〕2024巴黎奧運昨（26）日展開，台灣隊代表團共39人參加遊船開幕式，而駐法代表吳志中今（27）日在社群平台透露，昨天在排隊進場觀賞巴奧開幕式時，竟被現場法國、比利時人邀請合照，原因竟是他身上穿著的台灣隊服太好看了，也令吳大使驚嘆，台灣的強項越來越多，「世界看台灣的眼神真的不一樣了」。

據貼文內容，2024巴黎奧運昨盛大開幕，即將轉任外交部次長的駐法代表吳志中今日在社群平台分享小故事指出，昨天在排隊入場觀賞巴奧開幕式時，竟被現場幾個法國、比利時觀眾稱讚「先生，你的衣服實在太好看了」並邀請合照。

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原來，吳大使身上所穿著的是今年由台灣設計師周裕穎（Justin Chou）操刀的雙排釦西裝外套台灣隊服，除使用環保永續材質外，更結合了多位台灣藝術家的設計元素。

對此，吳志中驚嘆，「台灣的強項越來越多了」，他說，從民主自由、女力、半導體，現在也擴展到服裝設計流行，「世界看台灣的眼神真的不一樣了」。

本屆巴黎奧運台灣隊服由設計師周裕穎（Justin Chou）操刀，雙排釦西裝外套台灣隊服除使用環保永續材質外，更結合了多位台灣藝術家的設計元素。（圖擷取自吳志中臉書）

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