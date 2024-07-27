巴黎前線》楊勇緯意外8強落敗 爭銅牌還有機會

台灣柔道好手楊勇緯（白衣）。（特派記者陳志曲攝）





〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎奧運8強戰不敵哈薩克好手斯梅托夫（Yeldos Smetov），落入敗部，但還有機會挑戰銅牌。

巴黎奧運各項賽事今天全面開戰，台灣由柔道好手楊勇緯、林真豪打頭陣搶獎牌。

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楊勇緯在上屆東京奧運拿下銀牌，去年杭州亞運奪金，今年期盼能在花都繳出優於上屆的成績。 這次奧運為頭號種子的楊勇緯首輪輪空，稍早16強戰碰上義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），兩人激戰到黃金得分制，最終楊勇緯使出拿手技巧三角固壓制對手，拿下8強門票。

楊勇緯在8強戰對決哈薩克好手斯梅托夫，這名對手不太好惹，他曾在2016年里約奧運奪銀，上屆東京奧運鍍銅，也曾奪下世錦賽金牌。

楊勇緯前一場險勝，進入8強後再次陷入苦戰，被對手先拿下半勝，隨後斯梅托夫又一次半勝，好在最後改判，比賽繼續，可惜倒數階段楊勇緯也無力逆轉戰局吞敗，但還有敗部復活的機會。

女將林真豪稍早擊敗哥倫比亞好手拉索，進入16強，但不敵哈薩克女將阿布扎基諾娃（Abiba Abuzhakynova），無緣8強，本屆巴黎奧運畫下句點。

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