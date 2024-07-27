晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》蘭德爾、米爾斯合拿39分 澳洲首戰打敗世界第二的西班牙

2024/07/27 20:29

澳洲隊蘭德爾。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運男子籃球小組賽A組，澳洲靠著效力NBA休士頓火箭隊的蘭德爾（Jock Landale）拿20分，35歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）攻下19分，幫助世界男籃排名第5的澳洲以92比80擊敗世界第2的西班牙，「袋鼠大軍」收下小組賽首勝。

被外界視為「死亡之組」的A組，有澳洲、西班牙、加拿大、希臘4隊。

澳洲開賽就打出一波21比9攻勢，首節打完以31比21領先。上半場打完澳洲以49比42領先。易籃後，西班牙靠亞爾達瑪（Santi Aldama）、赫南高梅茲（Willy Hernangomez）聯手打出一波9比0攻勢後，反以56比54領先澳洲，米爾斯、麥克維（Jack McVeigh）接連投進2顆三分要回領先，澳洲以15比4攻勢結束第三節、並以69比60領先。

澳洲隊蘭德爾。（路透）

進入第四節，澳洲隊一度有著13分領先優勢，雖然西班牙在剩下最後40秒靠亞爾達瑪的三分球追至6分差，米爾斯、丹尼爾斯（Dyson Daniels）連續砍進三分，幫助澳洲最後守住戰果。

蘭德爾全場交出20分是澳洲全隊最高，另有9籃板、5助攻的表現，米爾斯貢獻19分，休賽季轉戰NBA芝加哥公牛的吉迪（Josh Giddey）交出17分、8籃板、8助攻的全能成績，丹尼爾斯、麥克維各拿13分。澳洲團隊在禁區拿42分，團隊籃板數也以46比34優於對手

西班牙隊以亞爾達瑪27分最佳，柳利（Sergio Llull）17分，赫南高梅茲14分。西班牙團隊命中率39.1％，不如澳洲團隊的50.7％。

西班牙亞爾達瑪（右）。（美聯社）

澳洲米爾斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。