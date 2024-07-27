奧運男籃》蘭德爾、米爾斯合拿39分 澳洲首戰打敗世界第二的西班牙

澳洲隊蘭德爾。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運男子籃球小組賽A組，澳洲靠著效力NBA休士頓火箭隊的蘭德爾（Jock Landale）拿20分，35歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）攻下19分，幫助世界男籃排名第5的澳洲以92比80擊敗世界第2的西班牙，「袋鼠大軍」收下小組賽首勝。

被外界視為「死亡之組」的A組，有澳洲、西班牙、加拿大、希臘4隊。

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澳洲開賽就打出一波21比9攻勢，首節打完以31比21領先。上半場打完澳洲以49比42領先。易籃後，西班牙靠亞爾達瑪（Santi Aldama）、赫南高梅茲（Willy Hernangomez）聯手打出一波9比0攻勢後，反以56比54領先澳洲，米爾斯、麥克維（Jack McVeigh）接連投進2顆三分要回領先，澳洲以15比4攻勢結束第三節、並以69比60領先。

澳洲隊蘭德爾。（路透）

進入第四節，澳洲隊一度有著13分領先優勢，雖然西班牙在剩下最後40秒靠亞爾達瑪的三分球追至6分差，米爾斯、丹尼爾斯（Dyson Daniels）連續砍進三分，幫助澳洲最後守住戰果。

蘭德爾全場交出20分是澳洲全隊最高，另有9籃板、5助攻的表現，米爾斯貢獻19分，休賽季轉戰NBA芝加哥公牛的吉迪（Josh Giddey）交出17分、8籃板、8助攻的全能成績，丹尼爾斯、麥克維各拿13分。澳洲團隊在禁區拿42分，團隊籃板數也以46比34優於對手

西班牙隊以亞爾達瑪27分最佳，柳利（Sergio Llull）17分，赫南高梅茲14分。西班牙團隊命中率39.1％，不如澳洲團隊的50.7％。

西班牙亞爾達瑪（右）。（美聯社）

澳洲米爾斯。（路透）

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