中職》2次關鍵代打都建功！ 富邦悍將險勝台鋼近期3連勝

富邦悍將申皓瑋。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今晚大巨蛋主場出戰台鋼雄鷹，現場21000球迷進場創富邦隊史新高。台鋼一度取得超前，8下富邦把握得分機會，代打池恩齊短打形成內野安打後、另一位代打張進德的適時安打追平、戴培峰高飛犧牲打超前，終場富邦4:3贏球，近期3連勝。

富邦3局下靠著台鋼失誤先馳得點，4下申皓瑋2出局後敲安，也帶有1分打點，打完前5局一度2:0領先。

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富邦悍將先發投手黃保羅，帳面上留下6.2局失2分好投，7局上2出局滿壘時，被吳念庭擊出2分打點長打，台鋼一口氣追平。

8局上，富邦推出張奕登板中繼，選秀會前曾和台鋼雄鷹簽下自培約一起練球的張奕，面對昔日日職歐力士前隊友魔鷹，被魔鷹敲出中外野方向二壘安打，2出局後，王柏融接著也擊出二壘打，台鋼一舉超前。

8局下，面對王躍霖，首位打者王正棠敲安，張育成遭觸身球保送，代打池恩齊犧牲觸擊不僅成功，還形成內野安打。無人出局滿壘狀況下，代打張進德中外野安打追平。

富邦攻勢持續，台鋼換投由賴鴻誠接手。董子恩界外飛球造成1出局，戴培峰高飛犧牲打，富邦再次超前1分，申皓瑋滾地球出局，該半局悍將得2分。

富邦悍將申皓瑋。（記者廖振輝攝）

富邦悍將歐書誠化解危機。（記者廖振輝攝）

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