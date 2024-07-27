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奧運羽球》混雙葉宏蔚／李佳馨初登場 不敵香港鄧俊文／謝影雪

2024/07/27 20:43

羽球混雙組合葉宏蔚（右）與李佳馨（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕首次登上奧運舞台的葉宏蔚／李佳馨，今晚在巴黎奧運迎來首場比賽，以13：21、13：21不敵香港組合鄧俊文／謝影雪，想要晉級8強的難度也提高不少。

世界排名第10的葉宏蔚／李佳馨首次登上奧運，同組對手原本還有丹麥混雙克里斯帝安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Boje），但克里斯帝安森申報藥檢行蹤出現3次違規，按規定將面臨禁賽處分，他先主動退賽。

少了丹麥組合後，葉宏蔚／李佳馨就必須跟日本渡邊勇大／東野有紗、香港鄧俊文／謝影雪的「3搶2」局勢，世界排名第7的鄧俊文／謝影雪兩度在世錦賽摘銅，在上屆東京奧運也是打進4強，因此大賽經驗將是兩人的優勢。

葉宏蔚／李佳馨、鄧俊文／謝影雪過去兩度交手都鏖戰3局，只是贏家都是香港組合。葉宏蔚／李佳馨第1局前段跟對手你來我往，技術暫停後風雲變色，連丟6分，陷入10：17的落後，在後苦苦追趕也徒勞無功，讓香港組合先下一城。葉宏蔚／李佳馨在第二局還是找不到突破對手的方法，5：11落後進入技術暫停，再來雖追到12：16，但最終還是直落二吞下對戰3連敗。

葉宏蔚／李佳馨吞敗仗後，下一場得遭遇東京奧運銅牌渡邊勇大／東野有紗，想要晉級8強不僅非贏不可，再來也得看渡邊勇大／東野有紗、鄧俊文／謝影雪的交手成績，想晉級已非操之在己。

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