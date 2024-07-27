中職》艾士特好投率兄弟勝桃猿 曾頌恩關鍵安卻單場敲3次雙殺打

中信兄弟先發投手艾士特。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕艾士特連續2場交出投滿7局的優質先發，配合曾頌恩6局上適時敲安打下超前分，幫助中信兄弟以3：1擊敗樂天，下半季戰績仍居領先，全年戰績也拉下樂天升上第2。

樂天1局下靠陳晨威三壘安打、林泓育安打先馳得點，兄弟先在2局上靠高宇杰安打扳平，6局上靠王威晨、許基宏、曾頌恩相繼安打以2：1首次領先，7局上岳東華擊出高飛犧牲打送回第3分。

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艾士特用101球投7局、被打6支安打失1分，繼13日對味全龍7局無失分後再交出優質先發，下半季回一軍後連續2場出賽都拿到單場MVP，並以本季第8勝追上魔神樂、威能帝並列第2。

鈴木駿輔這場出賽被視為「期末考」，前5局只失1分與艾士特不分軒輊，6局上續投卻被王威晨、許基宏、曾頌恩相繼敲安丟第2分，用114球是他本季單場最多，但苦吞3連敗。

曾頌恩雖於6局上擊出重要安打，單場擊出3支雙殺打卻追平中職紀錄，是史上第5人。張志豪達成生涯第1300場出賽，中職第11人。這場觀眾10529人，是桃園本季第3場票房破萬，僅次於7月5日10801人。

中信兄弟曾頌恩。（記者林正堃攝）

中信兄弟先發投手艾士特。（記者林正堃攝）

中信兄弟先發投手艾士特。（記者林正堃攝）

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