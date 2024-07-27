奧運網球》法網冠、亞軍旗開得勝 史薇泰克、保莉妮各晉32強

波蘭球后史薇泰克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024巴黎奧運網球賽事，就在法國公開賽的羅蘭加洛斯紅土進行，上月法網女單冠、亞軍都順利旗開得勝，波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）、義大利第4種子保莉妮（Jasmine Paolini）各自直落2晉級32強。

週六當地下雨，菲利普夏特里爾球場關閉頂棚，4度法網封后的史薇泰克，無愧為最被各界看好的「紅土女王」，這位奧運頭號種子初登場，耗費1小時45分鐘，6：2、7：5 擊敗羅馬尼亞對手貝古（Irina-Camelia Begu），朝著奧運金牌邁出第一步；今夏締造法網三連霸的史薇泰克，如今重返羅蘭加洛斯也延續22連勝。

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坐擁5座大滿貫女單冠軍的史薇泰克，父親托馬斯（Tomasz Swiatek）正是前奧運划船國手，這也讓上屆東京爆冷次輪止步的她，期待生涯第2度五環出擊，能為祖國爭取佳績，賽前小史說：「在巴黎贏得任何獎牌都將是美夢想成真。」

至於法網決賽屈居亞軍的保莉妮，回到同樣紅土場地的奧運再出發，也克服1：4落後開局，7：5、6：3 力退羅馬尼亞對手博格丹（Ana Bogdan），安抵女單次輪。

保莉妮。（美聯社）

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