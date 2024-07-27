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奧運男籃》八村壘變「鐵匠」日本重返五環殿堂首戰不敵世界盃冠軍德國

2024/07/27 21:16

八村壘。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕重返奧運殿堂的日本男籃今晚在首戰遇上去年世界盃冠軍德國隊，卻在末節氣力放盡，加上八村壘變成鐵匠，最終日本以77：97不敵德國隊。

日本在去年世界盃拿到第19名，成為最高的亞洲隊伍，收下巴黎奧運參賽資格，是日本相隔48年靠自力重返奧運舞台，並且成為本屆奧運唯一參賽的亞洲球隊。日本小組賽和德國、法國、巴西同組，預料場場都是硬仗。

去年摘下世界盃冠軍的德國，本屆奧運也是奪金熱門，陣中有施洛德（Dennis Schroder）、F.華格納（Franz Wagner）、泰斯（Daniel Theis）、M.華格納（Moritz Wagner）等現役NBA球員，至於日本隊則有效力湖人的八村壘。

面對世界冠軍，日本不斷挑戰對手，上半場打完以44：52落後，至少沒被對手擴大領先。德國在第四節趁日本進攻當機，還是把領先拉大，最終也快意奪勝。德國表現最佳是F.華格納進帳22分，M.華格納拿15分，施洛德13分、12助攻，泰斯斬獲18分。

八村壘雖攻下20分，但罰球拿10分，全場當「鐵匠」19投僅4中，渡邊雄太攻下16分，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）13分、11籃板，河村勇輝11分、7助攻，吉井裕鷹10分入袋。

F.華格納。（路透）

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