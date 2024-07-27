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中職》連續2場投5點05分都拿MVP 艾士特仍希望投6點35分的比賽

2024/07/27 21:52

艾士特。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕即便不喜歡在下午5點05分的比賽，艾士特今天仍用101球投7局只失1分，帶領中信兄弟以3：1擊敗樂天桃猿，連續2場在週六交出投滿7局的優質先發並拿單場MVP，他卻笑說，已經拜託投手教練王建民，下週讓他投下午6點35分的比賽。

艾士特繼13日對味全龍7局無失分後再次交出優質先發，這2場共投14局僅1次保送，他指出，下半季回一軍後的最大差別，就是積極去挑戰打者、對決打者，即便對方一定下達很多戰術，寧可被打安打也不要投保送。

艾士特這場被右打敲4安都是一壘安打，被左打敲2安卻都是長打，他表示，除了自己沒有投好，樂天也有很多不好對付的左打，特別是陳晨威，「今年應該是我第1次碰到，左打對我打得比右打還要好。」

艾士特6局下開局被二壘安打，岳東華接到林泓育的滾地球選擇傳三壘觸殺梁家榮，讓樂天倒退2個壘包錯失最佳追平機會，艾士特認為，當時無人出局就被攻上得點圈，這個守備對他幫助非常大。

艾士特最近2場先發都在下午5點05分開賽的週六，艾士特覺得，5點05分要比賽真的太熱了，雖然下週要去大巨蛋比賽，5點05分與6點35分沒有差別，賽後仍特地去找王建民，希望下週讓他投6點35分的比賽，「就算少休1天，提前在週五先發，我沒問題的。」

艾士特。（記者林正堃攝）

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