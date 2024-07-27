中職》兄弟擊敗桃猿 平野惠一：岳東華的守備很關鍵

岳東華。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕等了10天終於有比賽可打，中信兄弟經過5局總算進入狀況，靠第6、7局各搶下1分奠定勝基，配合艾士特7局失1分的好投壓制，以3：1擊敗樂天桃猿，下半季戰績繼續保持領先。

兄弟本週原要打5連戰，前3場受颱風影響都延賽，今天是自17日後的第1場比賽，前3局兩度被3上3下，打完5局只擊出4安得1分，6局上靠單局3安以2：1首次領先，7局上靠岳東華擊出高飛犧牲打攻下第3分。

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總教練平野惠一表示，前幾天一直下雨，球隊很久沒有比賽，原本預期要到下週才能恢復，很高興選手快速適應，在比賽中就調整過來，「尤其是艾士特，還是做了很好的準備，交出很好的表現，真的很感謝他。」

樂天6局下由梁家榮二壘安打開局，岳東華接到林泓育的滾地球後，選擇傳三壘觸殺梁家榮，讓樂天倒退2個壘包，錯失追平比數最佳機會，平野認為，岳東華這個守備是勝負的關鍵，「不只幫了投手，也幫了球隊很大的忙。」

曾頌恩4打數1安打，雖打下勝利打點，單場3次雙殺打卻追平聯盟紀錄，是史上第5人，平野表示，曾頌恩4次打擊都有「嗆司」，他沒下任何戰術，讓曾頌恩放手去打，「就算雙殺也沒關係，要保持自己的揮棒，跑壘也要全力衝刺，打擊結束就結束，守備不要被影響，這對他會是很好的經驗。」

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