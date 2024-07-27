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巴黎奧運》央視吃豆腐稱中國台北 美女議員戳破粉紅泡泡：國際早已正名

2024/07/27 22:56

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕巴黎奧運開幕式在台灣時間凌晨登場，但中國官媒《央視》在轉播時又稱我國「中國台北」；民進黨台北市議員顏若芳表示，當初我國簽署洛桑協議後，時任國際奧會主席指示中華奧會Chinese Taipei以英文代碼 TPE 列於「T」組，而非跟中國一樣列為「C」組，如今台灣也分別是以法文「T」為開頭及日文「タ（ta）」的順序進場，「中國台北」的粉紅泡泡早已被戳破，「中華台北」、「台灣」已眾所皆知！

顏若芳表示，中國官媒又在今年的巴黎奧運轉播上大吃台灣豆腐，把「中華台北」的隊名叫做「中國台北」，從過往數屆的奧運、亞運等世界級賽事，中國始終沈浸在自己的粉紅泡泡裡，緊抓「中國台北」不放。

顏若芳說，這次巴黎奧運法國媒體France2轉播中，在介紹中華台北時就特別說明「這就使我們熟知的台灣」，而美國知名商業雜誌富比世甚至稱讚我國的制服是「本屆奧運全球前十時髦的制服」之一，在文內也強調「中華台北就是台灣」。

顏若芳進一步指出，過往奧運會代表團進場順序多是以主辦國的拚音順序來決定，當初我國簽署洛桑協議後，時任國際奧會主席指示中華奧會Chinese Taipei以英文代碼 TPE 列於「T」組，而非跟中國一樣列為「C」組，之後，中華奧會在參加奧運時的其排列及出場順序，多都是依這個為基準。

顏若芳也說，無論是這次的巴黎奧運或上次的東京奧運，台灣也分別是以法文「T」為開頭及日文「タ（ta）」的順序進場，也就是說，「中國台北」的粉紅泡泡早已被戳破，「中華台北」、「台灣」已眾所皆知，只有中國自己還吃豆腐吃得很開心而已，雖然鬧出小插曲，但還是祝福台灣健兒能在本屆奧運沙場奪得佳績，讓我們一起替台灣好手加油。

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