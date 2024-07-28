巴黎前線》楊勇緯敗給宿敵永山龍樹無緣爭奪獎牌 教練仍給予肯定

台灣選手楊勇緯（白衣）於敗部復活戰中敗給日本選手永山龍樹，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎奧運男子60公斤級8強意外落敗，在敗部復活賽也不敵宿敵日本永山龍樹，無緣爭奪獎牌，對於愛徒表現，教練劉文等給予肯定，他認為，和永山龍樹這一戰發揮得還不錯，但現在他情緒失落，可能得給他一些時間。

榮膺頭號種子的楊勇緯首輪輪空，他在16強戰擊敗義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），但在8強陷入苦戰，不敵哈薩克好手斯梅托夫（Yeldos Smetov），落入敗部，復活賽首戰敗給日本永山龍樹，無緣爭奪獎牌。

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楊勇緯賽後難掩失落離開賽場，情緒久久無法平復，僅低調地向守候在場的媒體們表示，他需要一點時間，並未對於比賽內容多談，隨即離開採訪區。

對於楊勇緯今天的表現，教練劉文等表示，第一場的時候並沒有很順利、很直接奪勝，但基本上他都有掌控到選手的比賽節奏，第二場8強戰對上斯梅托夫，沒有把握能得分的契機，比較可惜。

楊勇緯進入敗部後，碰上從未贏過的永山龍樹，激戰到最後一刻才敗下陣來，劉文等認為，其實發揮得不錯，「我個人認為他發揮得很好，但最後對方也拼命的要想要得分，所以基本上，我覺得如果在對方還沒得分之前，整個狀況都有在勇緯掌握之中，比起前兩場有更投入在比賽之中。」

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