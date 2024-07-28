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巴黎前線》打頭陣「壓力山大」楊勇緯落敗情緒低迷 教練盼給他時間

2024/07/28 00:38

台灣選手楊勇緯（白衣）於敗部復活戰中敗給日本選手永山龍樹，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「柔道男神」楊勇緯被視為今年台灣代表團的奪牌希望，加上打頭陣出擊，壓力不小，今天在巴黎奧運男子60公斤級8強賽和敗部復活賽接連落敗，無緣獎牌，他難掩失落，也罕見婉拒媒體訪問。他的教練劉文等表示，他還在調整情緒，可能沒辦法說明比賽過程，希望大家給他一點時間。

楊勇緯上屆東京奧運摘下銀牌，今年期待能夠更上一層樓，他在去年杭州亞運打頭陣出擊，當時勇奪金牌還是隊史第100金，成功帶動士氣。

楊勇緯在今年巴黎奧運同樣擔任先鋒，但可惜的是，他雖然成功贏下16強戰，卻在8強敗給哈薩克好手斯梅托夫（Yeldos Smetov），敗部復活賽又輸給日本勁敵永山龍樹，無緣登上頒獎台。

向來對媒體親切的楊勇緯，今天賽後難掩失落情緒，僅向在場守候的媒體表示，他需要一點時間，現在可能無法說話，隨即離開，改由教練劉文等接受訪問。

劉文等說：「他還在調適期，所以可能沒辦法跟各位說明比賽過程，他也希望我受訪的時候向各位解釋，因為心情上他還沒辦法做調適，再給他一點時間跟空間。」

至於接下來比賽規劃？劉文等認為可能需要做一些調整，「我們希望他可以很快調適好去面對未來的比賽，當然我們還是希望他持續出賽，然後為國爭光，那相對的，也要給他一些時間、空間來做身體、心情上的調整，在訓練、比賽上面都會做一些安排。」

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