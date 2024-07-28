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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》讚！直落二解決日本組合 挑戰衛冕的李洋／王齊麟首勝入袋

2024/07/28 06:07

台灣羽球男子雙打選手李洋（右）與王齊麟（左）直落二，拿下小組賽第一場勝利。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕今年要挑戰衛冕的台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今在巴黎奧運小組賽首戰，以21：16、21：10擊敗日本小林優吾／保木卓朗，本屆奧運首勝入袋。

世界排名11的李洋／王齊麟在上屆東京奧運奪下金牌，也是台灣史上首面羽球奧運獎牌，寫下歷史。麟洋配在去年日本公開賽奪冠、杭州亞運奪下銅牌，希望能找回之前狀態。

不過，今年因為世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致男雙多了1組人馬參賽，等於小組賽有1組得多打一場比賽。李洋／王齊麟正好抽中「死亡之組」，不僅要多打一場比賽，對手也都不好惹，包含世界排名第2的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、排名第9的中國劉雨辰／歐烜屹、日本小林優吾／保木卓朗以及美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan）。

李洋／王齊麟小組賽首戰碰上世界排名第6的日本小林優吾／保木卓朗，雙方各拿4勝，戰績平分秋色。

今天開賽兩組人馬展開激戰，李洋／王齊麟在首局保持領先優勢，並率先拿下第11分，但在技術暫停後，日本組合攻勢相當積極，連續得分後反倒以13：12超前，再度形成拉鋸戰。

好在首局尾聲李洋／王齊麟頂住壓力，把握幾波進攻機會要回領先，隨後王齊麟幸運翻網球拿下第19分，日本組合兩度回擊出界，麟洋配以21：16先馳得點。

進入第2局，李洋／王齊麟延續前一局氣勢，取得11：6領先，陷入落後的日本組合也越打越急躁，多次出現失誤，最終麟洋配以21：10收下勝利。

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