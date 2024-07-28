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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運網球》納達爾／艾卡拉茲好猛！夢幻男雙金牌邁首步

2024/07/28 07:05

納達爾／艾卡拉茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）揮別右大腿受傷陰霾，與後輩艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成「夢幻男雙」，2024巴黎奧運網球賽事旗開得勝！西班牙老少安抵16強，攜手朝著金牌邁出第一步。

左右開弓的納達爾／艾卡拉茲，共有26座大滿貫男單冠軍，名氣非常響亮，本屆奧運在羅蘭加洛斯紅土歷史性首度合拍，更深具老少傳承意義。面對阿根廷第6種子岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni），雙方人馬互破開局，西國雙星搶7時從3：3連得3分，順勢先馳得盤。

次盤納達爾組合又克服0 ：3落後，4：4時關鍵破發，直落2開胡，也樂壞菲利普夏特里爾球場熱情球迷們，頻頻高呼：「拉法！拉法！」慶賀勝利。破紀錄14度法網奪冠的納達爾，也曾贏得2008年北京奧運男單金牌，還有2016年里約奧運男雙金牌，如今可能是這位38歲傳奇老將的五環最後一舞。

至於年僅21歲的艾卡拉茲，無愧為「三巨頭」接班人，今夏甫橫掃法網紅土、溫布頓錦標賽草地，手握4座大滿貫男單金盃，如今重返羅蘭加洛斯，奧運處女秀男單首戰他也以6：3、6：1輕取黎巴嫩對手哈比卜（Hady Habib），收下32強門票。

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