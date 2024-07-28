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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》麟洋配找到突破日本對手方式 李洋笑稱：齊麟「凱瑞」全場

2024/07/28 07:01

李洋（右）與王齊麟（左）直落二，拿下小組賽第一場勝利。（記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運小組賽首戰以直落二擊敗日本小林優吾／保木卓朗，本屆奧運首勝入袋，李洋賽後開玩笑說：「今天齊麟一人『凱瑞』全場！」

李洋／王齊麟小組賽首戰碰上小林優吾／保木卓朗，但近期麟洋配在世界羽聯巡迴賽對他們吞下對戰3連敗，今天再度交手找到突破方法，王齊麟說：「前面打他們都3局，但每次第3局都被壓制，他們抓我們的球也滿順手的，今天想要試著去連貫，靠著連貫一直去壓迫他們，造成他們失誤增加。」

李洋今天開賽出現揮空的失誤，他坦承自己心情有點太興奮，也覺得有點緊張，「今天齊麟一人『凱瑞』全場！」不過，兩人這次小組賽場場硬仗，雖然擊敗日本組合，但明天就會碰上丹麥種子選手阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），李洋笑說：「只有最後一顆打完稍微鬆了一口氣，但看到齊麟在那邊跳舞，我又不小心笑出來。」

有別於上屆東京奧運因疫情沒有觀眾，今天愛迪達體育館塞滿觀眾，李洋認為，人多變數也多，但可以去享受這種緊張的感覺，這都是比賽的一部分。

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