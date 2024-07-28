奧運男籃》字母哥狂砍34分無用！SGA關鍵拋投率加拿大退希臘開胡

加拿大擊敗希臘。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運男籃A組預賽，由10位現役NBA球員組成的加拿大首戰碰上「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘，儘管亞德托昆波獨拿34分，但加拿大靠著一哥「SGA」亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）關鍵拋投，終場86：79力退希臘開胡。

此役堪稱是巴黎奧運男籃第一天最備受矚目的賽事，加拿大上半場表現出色，取得48：38領先，易籃後更連拿6分取得全場最多16分領先，似乎提前預約勝利。然而希臘迎頭趕上，在決勝節追近至個位數分差，而加拿大也陷入犯規麻煩，道特（Luguentz Dort）

、鮑威爾（Dwight Powell）與布魯克斯（Dillon Brooks）全都5犯離場。

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隨著亞德托昆波一記暴扣，希臘在最後1分鐘將比分縮小到78：80，眼看加拿大戰況危急，但此時亞歷山大吉爾吉斯在亞德托昆波前面無視防守關鍵拋投，球應聲打板入網，加拿大取得82：78領先。儘管亞德托昆波隨後獲得2罰但僅1中，最終無緣率領希臘挽回戰局。

亞歷山大吉爾吉斯的關鍵拋投成為致勝大功臣，全場10投5中包含2記三分球，攻下21分7助攻5籃板2火鍋，巴瑞特（RJ Barrett）13投8中拿下23分4籃板3助攻，布魯克斯14分5籃板，道特與穆雷（Jamal Murray）各挹注8分。

希臘進攻依舊出現斷層，僅2人得分上雙，亞德托昆波17投11中、15罰12中，攻下全場最高34分，外帶5籃板2助攻，帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）17分4籃板3助攻2抄截2火鍋。

亞歷山大吉爾吉斯。（法新社）

亞德托昆波（中）。（路透）

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