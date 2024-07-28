MLB》大聯盟龍頭費城人補強牛棚！交易來天使當家明星火球終結者

艾斯特維茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕以64勝39敗位居全大聯盟龍頭寶座的費城人，今天發動交易補強牛棚，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，費城人向天使換來當家明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）。

費城人送出兩位小聯盟投手，分別是農場第23號新秀阿爾德格里（Samuel Aldegheri）與第28號新秀克拉森（George Klassen），向天使換來艾斯特維茲。

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艾斯特維茲本季出賽34場，累積34局飆出32次三振，投出5次保送，拿下20次救援成功，另有1勝3敗，防禦率2.38。且自美國時間5月27日以來，艾斯特維茲已經連續18場比賽沒有失分，18局飆出15K，同時也連19場比賽沒失掉自責分。

「他是去年最好的後援投手之一。」費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）稱讚艾斯特維茲，「他可以勝任第9局的投球任務，我們最後決定如何使用他，將拭目以待。」

唐布洛斯基先前曾表示，費城人在交易大限前換來的任何後援投手，都能和霍夫曼（Jeff Hoffman）、史壯姆（Matt Strahm）與阿瓦拉多（José Alvarado）交易使用，並不會採用單一終結者的形式。

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