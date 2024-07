千賀滉大。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會日本強投千賀滉大昨日好不容易迎來本季初登板,結果相當不幸的又遭遇傷勢,今日傳出壞消息,他預計剩餘賽季報銷。

上季新人年勇奪12勝的千賀滉大,今年受到右肩傷勢困掃,季前就進入傷兵名單,直到昨日才終於回歸,面對勇士繳出5.1局失2分好投,狂飆9次三振,想不到傷勢再度找上門,千賀因左小腿拉傷而退場。

大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)今日透露,千賀滉大的左小腿嚴重拉傷,預計剩餘賽季報銷,「我認為合理來講,他的例行賽基本上報銷了。」

Kodai Senga walked off the field under his own power after what appeared to be a calf injury. pic.twitter.com/bimsVYE3wP