奧運柔道》罕見！日本好手拒握手被噓爆 教練稱是「惡魔的6秒」

永山龍樹。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運柔道項目男子60公斤級出現爭議判決，讓日本好手永山龍樹罕見動怒，賽後還拒絕跟西班牙對手賈里霍斯（Francisco Garrigos）握手，而教練鈴木桂治也很不爽，直言當時出現「惡魔的6秒」。最終永山和賈里霍斯都拿下銅牌。

被視為奪金熱門的永山龍樹在8強戰對上去年世錦賽金牌賈里霍斯時，兩人以寢技互相糾纏，只見永山被對手用鎖技勒住脖子後，裁判做出等待手勢，但賈里霍斯並未收手，永山經過6秒後攤倒在地，裁判認為他已昏厥無法比賽，判對手一本勝。

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永山龍樹當下相當錯愕，站在場上不願理會對手，也跟裁判抗議，現場還發出噓聲，對此，教練鈴木桂治也跟裁判抗議，他指出，國際柔道增會隊於柔道精神的要求非常嚴格，裁判做出「等待」動作，對手卻還持續勒住永山，這並不合理，日本網友在網路上也直言是嚴重誤判。

永山龍樹賽後表示，或許當下自己的抗議行動不符合柔道精神，但還是需要表明自己的想法，畢竟很多親友來為他加油，他不希望空手而歸，因此得據理力爭。

永山龍樹在敗部復活賽擊敗台灣好手楊勇緯，順利連過2關拿到銅牌，而賈里霍斯在4強遭淘汰後也拿到一面銅牌，賽後兩人站在頒獎台一起領獎，但日媒指出，永山有跟對手握手致意，但並沒有看著對方。

賈里霍斯（白衣）與永山龍樹（藍衣）。（路透）

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