晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運柔道》罕見！日本好手拒握手被噓爆 教練稱是「惡魔的6秒」

2024/07/28 08:54

永山龍樹。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運柔道項目男子60公斤級出現爭議判決，讓日本好手永山龍樹罕見動怒，賽後還拒絕跟西班牙對手賈里霍斯（Francisco Garrigos）握手，而教練鈴木桂治也很不爽，直言當時出現「惡魔的6秒」。最終永山和賈里霍斯都拿下銅牌。

被視為奪金熱門的永山龍樹在8強戰對上去年世錦賽金牌賈里霍斯時，兩人以寢技互相糾纏，只見永山被對手用鎖技勒住脖子後，裁判做出等待手勢，但賈里霍斯並未收手，永山經過6秒後攤倒在地，裁判認為他已昏厥無法比賽，判對手一本勝。

永山龍樹當下相當錯愕，站在場上不願理會對手，也跟裁判抗議，現場還發出噓聲，對此，教練鈴木桂治也跟裁判抗議，他指出，國際柔道增會隊於柔道精神的要求非常嚴格，裁判做出「等待」動作，對手卻還持續勒住永山，這並不合理，日本網友在網路上也直言是嚴重誤判。

永山龍樹賽後表示，或許當下自己的抗議行動不符合柔道精神，但還是需要表明自己的想法，畢竟很多親友來為他加油，他不希望空手而歸，因此得據理力爭。

永山龍樹在敗部復活賽擊敗台灣好手楊勇緯，順利連過2關拿到銅牌，而賈里霍斯在4強遭淘汰後也拿到一面銅牌，賽後兩人站在頒獎台一起領獎，但日媒指出，永山有跟對手握手致意，但並沒有看著對方。

賈里霍斯（白衣）與永山龍樹（藍衣）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。