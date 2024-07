MLB》大谷本季第32轟超暴力平隊史最狂！但道奇遭太空人再見轟吞2連敗

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今持續在客場踢館太空人,大谷翔平夯出本季第32發全壘打,還加碼本季第26次盜壘成功,然而道奇牛棚在比賽後段提氣油桶救火,在9局下被敲出再見全壘打,終場6:7不敵太空人,吞下2連敗。

道奇2局上先靠著小比吉歐(Cavan Biggio)二壘安打先持德點,3局上大谷掃出飛上右外野第二層觀眾席的特大號陽春砲,本季第32轟出爐,擊球初速118.7英哩(約191公里)、飛行距離443英呎,也追平他自己保持隊史擊球初速最快的全壘打紀錄。

5局上拉克斯(Gavin Lux)與T.赫南德茲(Teoscar Hernández)連續安打再幫道奇添2分,6局上大谷得點圈有人再敲一壘安打,進帳個人本場第2分打點,道奇5:0領先太空人。

然而6局下道奇先發投手羅布雷斯基(Justin Wrobleski)遇亂流,接連被敲2安,他解決2人後退場,道奇派出菲利浦斯(Evan Phillips),結果他一人都沒解決,被敲出4支安打,大空人單局一口氣追回4分,道奇馬上再換上班達(Anthony Banda),才結束該半局。

8局上道奇靠著小比吉歐陽春砲再補1分,然而8局下風雲變色,一向穩定的老將哈德森(Daniel Hudson),投0.2局敲3安、投出1保送失掉2分,讓道奇瞬間遭到追平,退場時留下滿壘局面。道奇再換上崔南(Blake Treinen),他連續用三顆外角滑球三振掉艾圖維(Jose Altuve),雙方6:6進入第9局。

道奇9局上面對太空人明星終結者哈德(Josh Hader)出局如風三上三下,9局下道奇投手丘上依舊是崔南,想不到第2球內角偏高速球被太空人重砲柏格曼(Alex Bregman)狠狠逮中,形成再見陽春砲,道奇吞下2連敗。

Alex Bregman sends one to the train tracks to win it for the @Astros! #Walkoff pic.twitter.com/Cicy3Zmma9