MLB》大谷本季第32轟超暴力平隊史最狂！但道奇遭太空人再見轟吞2連敗

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今持續在客場踢館太空人，大谷翔平夯出本季第32發全壘打，還加碼本季第26次盜壘成功，然而道奇牛棚在比賽後段提氣油桶救火，在9局下被敲出再見全壘打，終場6：7不敵太空人，吞下2連敗。

道奇2局上先靠著小比吉歐（Cavan Biggio）二壘安打先持德點，3局上大谷掃出飛上右外野第二層觀眾席的特大號陽春砲，本季第32轟出爐，擊球初速118.7英哩（約191公里）、飛行距離443英呎，也追平他自己保持隊史擊球初速最快的全壘打紀錄。

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A Texas-sized home run for Shohei Ohtani!



118.7 MPH, 443 feet pic.twitter.com/Jr01NGDnWv — MLB （@MLB） July 27, 2024

5局上拉克斯（Gavin Lux）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）連續安打再幫道奇添2分，6局上大谷得點圈有人再敲一壘安打，進帳個人本場第2分打點，道奇5：0領先太空人。

然而6局下道奇先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）遇亂流，接連被敲2安，他解決2人後退場，道奇派出菲利浦斯（Evan Phillips），結果他一人都沒解決，被敲出4支安打，大空人單局一口氣追回4分，道奇馬上再換上班達（Anthony Banda），才結束該半局。

8局上道奇靠著小比吉歐陽春砲再補1分，然而8局下風雲變色，一向穩定的老將哈德森（Daniel Hudson），投0.2局敲3安、投出1保送失掉2分，讓道奇瞬間遭到追平，退場時留下滿壘局面。道奇再換上崔南（Blake Treinen），他連續用三顆外角滑球三振掉艾圖維（Jose Altuve），雙方6：6進入第9局。

道奇9局上面對太空人明星終結者哈德（Josh Hader）出局如風三上三下，9局下道奇投手丘上依舊是崔南，想不到第2球內角偏高速球被太空人重砲柏格曼（Alex Bregman）狠狠逮中，形成再見陽春砲，道奇吞下2連敗。

Alex Bregman sends one to the train tracks to win it for the @Astros! #Walkoff pic.twitter.com/Cicy3Zmma9 — MLB （@MLB） July 28, 2024

大谷翔平今天3打數敲出2支安打，包含本季第32轟，貢獻2分打點，還選到2次四壞保送，並在8局上獲得保送後跑出本季第26盜，追平生涯單季最多盜壘次數。大谷賽後打擊率來到0.318，攻擊指數1.051，然而單場4度上壘的好表現，仍無法幫助道奇贏球。

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