晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超鬼神！洋基「法官」37轟出爐、6度上壘創紀錄 300轟里程碑M6

2024/07/28 11:50

賈吉。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與紅襪上演打擊大戰，雙方打線合敲29之安打，廝殺到延長賽才分勝負，終場條紋軍以11：8獲勝，終結3連敗。

洋基首局就砲聲隆隆，索托（Juan Soto）炸出一發2分砲、本季第27轟出爐，接著「法官」賈吉（Aaron Judge）背靠背開轟，掃出中左外野特大號全壘打擊敗「綠色怪物」，這是賈吉本季第37轟，持續穩居大聯盟全壘打王，洋基1上得到3分。

不過紅襪也不遑多讓，1局下半同樣回敬3分大局，比賽回到原點，後續雙方互有攻勢，比賽7局上半打完時，紅襪握有8：6領先。

但洋基韌性十足，第8局先靠著賈吉的適時長打追回1分，第9局輪到葛里遜（Trent Grisham）建功，他敲出關鍵二壘安打，雙方戰成8：8平手。

此戰進入延長賽，洋基10上攻勢再起，在1出局滿壘時，威爾斯（Austin Wells）敲出高飛犧牲打送回超前分，隨後托瑞斯（Gleyber Torres）掃出清壘長打帶有2分打點，條紋軍攻下關鍵3分大局，最終以11：8拿下勝利。

洋基全場狂掃16支安打，賈吉4打數都敲安手感最火燙，貢獻3分打點、跑回3分，他還選到2次保送，單場6度上壘寫下生涯新高，值得一提的是，賈吉生涯已累積294轟，距離300轟里程碑「M6」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。