MLB》超鬼神！洋基「法官」37轟出爐、6度上壘創紀錄 300轟里程碑M6

賈吉。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與紅襪上演打擊大戰，雙方打線合敲29之安打，廝殺到延長賽才分勝負，終場條紋軍以11：8獲勝，終結3連敗。

洋基首局就砲聲隆隆，索托（Juan Soto）炸出一發2分砲、本季第27轟出爐，接著「法官」賈吉（Aaron Judge）背靠背開轟，掃出中左外野特大號全壘打擊敗「綠色怪物」，這是賈吉本季第37轟，持續穩居大聯盟全壘打王，洋基1上得到3分。

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Aaron Judge goes back-to-back with Soto! pic.twitter.com/tkdjA027P2 — MLB （@MLB） July 27, 2024

不過紅襪也不遑多讓，1局下半同樣回敬3分大局，比賽回到原點，後續雙方互有攻勢，比賽7局上半打完時，紅襪握有8：6領先。

但洋基韌性十足，第8局先靠著賈吉的適時長打追回1分，第9局輪到葛里遜（Trent Grisham）建功，他敲出關鍵二壘安打，雙方戰成8：8平手。

此戰進入延長賽，洋基10上攻勢再起，在1出局滿壘時，威爾斯（Austin Wells）敲出高飛犧牲打送回超前分，隨後托瑞斯（Gleyber Torres）掃出清壘長打帶有2分打點，條紋軍攻下關鍵3分大局，最終以11：8拿下勝利。

洋基全場狂掃16支安打，賈吉4打數都敲安手感最火燙，貢獻3分打點、跑回3分，他還選到2次保送，單場6度上壘寫下生涯新高，值得一提的是，賈吉生涯已累積294轟，距離300轟里程碑「M6」。

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