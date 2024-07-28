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MLB》巨人20億塞揚史奈爾6局狂飆15K！締造123年最狂壯舉仍問天

2024/07/28 10:35

史奈爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今與洛磯的雙重賽首戰，塞揚強投史奈爾（Blake Snell）完全宰制洛磯打線，主投6局就狂飆15次三振，創下生涯單場新高，然而如此亮眼的表現依舊無緣勝投，最終巨人在比賽後段超前比分，以4：1擊敗洛磯。

史奈爾今年3月才以2年6200萬美元（約新台幣20.2億）加盟巨人，但開季表現不理想，還一度進入傷兵名單，6月結束時的防禦率高達9.51。然而進入7月後，史奈爾逐漸找回塞揚身手，在今天之前已經連續2場優質先發，防禦率降至5.83。

今天面對洛磯，史奈爾開賽三振首棒打者後被敲出二壘安打，又投出四壞保送面臨危機，不過他讓布萊恩（Kris Bryant）擊出平飛球出局，接著再飆出三振解圍。接下來史奈爾開啟宰制模式，投完6局僅被敲出2安無失分，投出2保送，飆出多達15次三振，中途還連續投出5K，賽後防禦率5.10。

根據紀錄，史奈爾6局15K是自1901年以來，投6局以下送出最多三振的投手，而上一位單場投出15K的巨人投手，是2009年的林西肯（Tim Lincecum），他在當年面對海盜投9局飆出15K，但史奈爾僅用6局就辦到。

巨人在史奈爾退場時仍以1：0領先，然而洛磯在7局上靠著托利亞（Michael Toglia）陽春砲追平戰局，也讓史奈爾無緣進帳本季首勝。不過巨人該局下靠著貝利（Patrick Bailey）二壘安打送回2分，8局下又靠著隊手暴投進帳保險分，終場4：1獲勝，收下2連勝。

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