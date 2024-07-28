MLB》日本左投今永昇太5.2局好投！ 單月猛飆27K、防禦率2.55

今永昇太。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今日面對皇家繳出5.2局失3分好投，同胞鈴木誠也開轟相挺，終場小熊以9：4擊敗皇家。

鈴木誠也1局上半就夯出2分砲，給予今永昇太火力支援，今永1下連續解決3名打者，投出乾淨俐落三上三下，不過第2局今永失守，挨倫弗洛（Hunter Renfroe）陽春砲掉分。

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今永昇太3、4、5局都沒失分，但6下再度遇亂流，最終他主投5.2局退場，而接替的牛棚投手也沒能止血，皇家單局灌進3分逆轉比數、取得4：3領先。

不過小熊打線很快有所回應，7局上半威斯頓（Patrick Wisdom）掃出滿貫砲要回領先優勢，9上小熊再添2分保險分，最終以5分之差拿下勝利。

今永昇太今日先發5.2局用了87球，被打6支安打、包括挨1轟，失3分責失，送出3次三振，此戰無關勝敗，賽後防禦率為2.95。今永昇太本月已登板4場，合計24.2局投球，飆出27K、單月防禦率2.55。

Shōta Imanaga, 84mph Splitter...



3rd K pic.twitter.com/NbQ2pooCzT — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 28, 2024

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