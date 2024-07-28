MLB》大谷超狂暴力彈！自認擊球狀態有史以來最好 但坦言輸球沮喪

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今遭到太空人重砲柏格曼（Alex Bregman）敲出再見全壘打，終場6：7輸球吞下2連敗。不過大谷翔平今天敲出本季第32轟，這發全壘打擊球初速更高達118.7英哩，賽後大谷也自認，這球是他有史以來擊球狀態最好的全壘打。

大谷3局上逮中太空人先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）的失投直球，大棒一揮掃出飛上右外野第二層觀眾席的特大號陽春砲，本季第32轟出爐，擊球初速118.7英哩（約191公里）、飛行距離443英呎，大谷也相當霸氣的目送這球飛出去。

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此外，這發全壘打也追平他自己保持隊史擊球初速最快的全壘打紀錄。賽後大谷受訪談到這發怪力轟，「這次的擊球狀態是我目前為止最好的，擊球感、角度等各方面都很完美。」

被問及自己的力量是否比去年更強，大谷表示，「跑壘的優異表現也證明了我的狀態，這在力量的發揮上也帶來正面影響。」大谷今天3打數2安打，還選到2次四壞保送，並在8局上保送後迅速盜上二壘，追平自己生涯單季最多的26次盜壘成功。

道奇今天一度取得5：0領先，然而最後牛棚卻放火導致被追平，甚至被說再見吞下2連敗，大谷坦言，「這種看似能贏卻沒能拿下的比賽讓人感到沮喪，我相信大家都有同感。不過，一些受傷的隊友即將回歸，我們需要在這段時間堅持下去。」

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