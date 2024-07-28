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奧運羽球》點出「麟洋配」比賽風格上的轉變！日本組合坦言感到膽怯

2024/07/28 11:40

台灣羽球男子雙打選手李洋（後）與王齊麟（前）直落二，拿下小組賽第一場勝利。（記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年要挑戰衛冕的台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今在巴黎奧運小組賽首戰，以21：16、21：10擊敗日本小林優吾／保木卓朗，本屆奧運首勝入袋，賽後小林優吾／保木卓朗盛讚李洋／王齊麟，同時也點出落敗主因。

保木卓朗表示，因為是第一場比賽，當然很想奪勝。不過他認為李洋／王齊麟採取了與平時不同的比賽風格，「平時他們會把球吊高的情況，這次他們卻經常兩人一起向前壓迫，我們因此感受到壓力，沒能應對這變化，這是輸球主因。」

小林優吾坦言，「整場比賽我都感到很膽怯，對手在強攻的同時，也打得非常細膩，這樣的嚴謹讓他們的失誤很少。」小林優吾指出，自己也不想犯下太多失誤，結果在多次拉鋸中處於不利局面，導致整場比賽打得很艱辛。

今年因為世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致男雙多了1組人馬參賽，等於小組賽有1組得多打一場比賽。李洋／王齊麟正好抽中「死亡之組」，要多打一場比賽。首戰告捷後，下一戰將要對上世界排名第2的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。

台灣羽球男子雙打選手李洋（左）與王齊麟（右）直落二，拿下小組賽第一場勝利。（法新社）

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