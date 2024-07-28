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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運游泳》世界紀錄保持人的頂尖對決！澳洲女將400自衛冕

2024/07/28 11:56

澳洲泳將提姆絲。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運女子400公尺自由式決賽上演頂尖對決，澳洲泳將提姆絲（Ariarne Titmus）以3分57秒49完成衛冕，17歲加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）3分58秒37鍍銀，美國「女飛魚」雷德姬（Katie Ledecky）4分00秒86鍍銅。

提姆絲去年游出3分55秒38，是現任400公尺自由式世界紀錄保持人，推翻麥金塔許、雷德姬曾游出的最速成績，因此外界也看好這場比賽有機會在3位高手競速之下，激出新火花。

惜這場比賽成績沒有再翻新，但提姆絲成功完成2連霸，而雷德姬則是連3屆在400公尺自由式都有獎牌進帳，她在2016年里約奪金、2020年東京鍍銀，今年則是拿到銅牌，也是生涯首面奧運銅牌。

雷德姬生涯4度進軍奧運已累積7金、3銀、1銅，11面獎牌在奧運女子游泳排名史上第2多，僅次美國湯普森（Jenny Thompson）、托瑞絲（Dana Torres）、考琳（Natalie Coughlin）的12面獎牌，接下來她還要參加800公尺、1500公尺、800公尺接力賽，其中800公尺要拚3連霸，1500公尺也要挑戰衛冕，被看好有機會成為史上第一人。

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