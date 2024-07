歐蘇納。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納(Marcell Ozuna)今日敲出本季第30轟,連續2天炸裂,幫助球隊以4:0扳倒大都會。

歐蘇納此役在4局上半砲轟大都會先發投手梅吉爾(Tylor Megill),逮中86.7英哩失投滑球,擊出中左外野石破天驚的陽春砲,還大秀霸氣「確信步」,這轟擊球初速106.8英哩、飛行距離423英呎,率隊先馳得點,也成為本場比賽勝利打點。

歐蘇納全場4打數敲1安、吞下2K,賽後打擊率為0.307,他單月狂轟猛炸已敲出9發全壘打,目前本季累積30轟,在國聯僅次道奇日本球星大谷翔平的32轟。

勇士右投史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach)今日繳出7局無失分神勇表現,僅被敲出2支安打,狂飆11K上演三振秀,勇奪本季第4勝。

Marcell Ozuna crushes his 30th home run of the year! pic.twitter.com/RMPTg6U6Uh