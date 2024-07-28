奧運游泳》未晉決賽沉默15秒淚崩 「抗癌鬥士」池江璃花子：努力白費了...

池江璃花子。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本24歲「抗癌女鬥士」池江璃花子繼2016年里約奧運後首度參加個人項目，最終在女子100公尺蝶式準決賽中獲得57秒79的成績，在第一組名列第6，總排名第12，未能晉級決賽，賽後池江璃花子受訪時也忍不住落淚。

池江璃花子在2019年被診斷患有白血病，歷經10個月治療後重返泳池訓練，並在2021年日本游泳錦標賽中奪得女子100公尺蝶式冠軍，獲得東京奧運參賽資格。2023年杭州亞運，池江璃花子出戰女子4X100公尺自由式接力獲得亞軍，相當勵志。

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而這場個人賽是被池江璃花子視為從白血病完全康復的關鍵一步，但她在預賽僅以第14名勉強進入準決賽，並在準決賽中遭到淘汰。賽後池江璃花子做在泳池邊用毛巾遮住臉，淚流不止。

接受採訪時，池江璃花子表示，「這場比賽...」之後沉默了近15秒，接著才再度開口，「說實話，感覺自己努力了這麼久，可能都白費了，這就是我對這場比賽的感受。」

池江璃花子說道，「歸根究柢，一切都是為了競爭，所以如果你沒有贏，那就沒有意義了，真的。」池江璃花子直言，自己沒有完全發揮全部的實力，「但我希望4年後能回來復仇。」

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