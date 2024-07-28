晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎奧運》紙床不防水！ 日體操小將遇浴室漏水 睡到一半床板下陷

2024/07/28 13:42

日本體操選手岡慎之助（中）在選手村房間內的紙板床因浴室漏水而下陷，讓他背部略有不適。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運已展開各項賽事，賽前引發關注的選手村環保紙板床，宣稱足以承受200公斤的重量，雖然經過各國選手測試後證明耐重力十足，但紙板床遇到「水」可就撐不住了。20歲的日本體操小將岡慎之助表示，由於浴室漏水導致他的紙板床架「浸濕」損壞，因此必須更換床組。

巴黎奧運提倡環保，寢具採用紙板床與特製床墊。（彭博）

根據《路透》報導，岡慎之助表示，他的紙板床之所以塌陷是因為浴室漏水所致，當時他在睡覺時發覺自己逐漸下陷，這時才意識到紙板床可能變形了。岡慎之助說，紙板床下陷讓他的背部有點不舒服，但還不到會影響運動表現的程度，不過他也說：「在剩下的賽程中，我可能不會想這樣睡覺。」

由於巴黎奧運強調環保概念，因此沿用東京奧運2021年所採用的環保紙板床，床墊採用和漁網相同的材料製成，由日本品牌「Airweave」製造。

岡慎之助在27日的男子競技體操資格賽中表現出色，在雙槓及單槓項目皆闖入決賽，分別拿下15.300分及14.533分，在男子個人全能取得86.865積分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。