巴黎奧運》紙床不防水！ 日體操小將遇浴室漏水 睡到一半床板下陷

日本體操選手岡慎之助（中）在選手村房間內的紙板床因浴室漏水而下陷，讓他背部略有不適。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運已展開各項賽事，賽前引發關注的選手村環保紙板床，宣稱足以承受200公斤的重量，雖然經過各國選手測試後證明耐重力十足，但紙板床遇到「水」可就撐不住了。20歲的日本體操小將岡慎之助表示，由於浴室漏水導致他的紙板床架「浸濕」損壞，因此必須更換床組。

巴黎奧運提倡環保，寢具採用紙板床與特製床墊。（彭博）

根據《路透》報導，岡慎之助表示，他的紙板床之所以塌陷是因為浴室漏水所致，當時他在睡覺時發覺自己逐漸下陷，這時才意識到紙板床可能變形了。岡慎之助說，紙板床下陷讓他的背部有點不舒服，但還不到會影響運動表現的程度，不過他也說：「在剩下的賽程中，我可能不會想這樣睡覺。」

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由於巴黎奧運強調環保概念，因此沿用東京奧運2021年所採用的環保紙板床，床墊採用和漁網相同的材料製成，由日本品牌「Airweave」製造。

岡慎之助在27日的男子競技體操資格賽中表現出色，在雙槓及單槓項目皆闖入決賽，分別拿下15.300分及14.533分，在男子個人全能取得86.865積分。

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