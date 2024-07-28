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MLB》大都會瞄準季後賽積極補強！交易來曾單季24轟的明星外野手

2024/07/28 13:28

溫克。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會向國民交易來31歲明星外野手溫克（Jesse Winker），交易將等待體檢通過後成立。

溫克曾在2021年入選明星賽，該季他效力紅人敲出生涯單季最多的24轟。近幾年溫克表現有所下滑，不過今年復甦，101場比賽繳出.257/.374/.419打擊三圍，攻擊指數0.788，累積11轟、44分打點，還有14次盜壘成功。溫克本季有著14%保送率，在大聯盟排名第5。

大都會目前外野陣容，只有巴德（Harrison Bader）與尼莫（Brandon Nimmo）較穩定，但巴德目前腳踝受傷缺陣，馬提（Starling Marte）從6月至今也仍在傷兵名單，其他包含像是泰勒（Tyrone Taylor）、史都華（DJ Stewart）、麥克尼爾（Jeff McNeil）與加梅爾（Ben Gamel）都表現不佳。

大都會近期一直在尋找一名左打外野手，也傳出有意找回康佛托（Michael Conforto），而溫克的到來將緩解大都會的外野戰力缺口。大都會最近也透過交易接連引進2名後援投手梅頓（Phil Maton）與史坦內克（Ryne Stanek），但由於日本王牌千賀滉大復出後又受傷報銷，大都會可能接下來還會鎖定先發投手補強。

大都會自美國時間6月3日以來，團隊得分是全大聯盟最高，同時也打出第2多的全壘打，戰績也一路攀升，從原本距離5成勝率還有11場，到現在55勝49敗，暫居國聯外卡第2名。大都會現在仍持續補強，大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）季前所說要打進季後賽目標，絕不僅是紙上談兵。

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