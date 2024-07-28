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巴黎奧運》暴雨導致塞納河「水質惡化」 鐵人三項首次練習被取消

2024/07/28 14:55

2024巴黎奧運開幕典禮天空不作美，現場下起被戲稱「法式浪漫」的滂沱大雨，也讓各國代表隊、採訪媒體與現場觀眾被淋成落湯雞。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運開幕典禮天空不作美，現場下起被戲稱「法式浪漫」的滂沱大雨，也讓各國代表隊、採訪媒體與現場觀眾被淋成落湯雞。外媒指出，暴雨導致塞納河（Seine River）水質惡化，讓原定28日舉行的鐵人三項第一次練習被迫取消，也讓外界憂慮是否會影響正式比賽，不過主辦單位對此信心滿滿。

綜合外媒報導，巴黎奧運男子組鐵人三項競賽將於30日的塞納河登場，女子組為31日，混合接力則是在8月5日。然而，賽前原定進行2天的練習，2024巴黎奧運主辦方和世界鐵人三項總會 （World Triathlon Federation）一起發出聯合聲明，指出他們在28日召開「水質」會議和檢測後，共同決定取消鐵人三項賽中的「游泳部分」。

聲明中寫道，「運動員的健康是首要任務，昨天在塞納河進行的分析顯示，水質水準不足以保證賽事的舉行。」主辦方指出，塞納河水質惡化和最近幾天的降雨有關，因為未經處理的汙水會被沖入河中，不過他們表示「有信心」在鐵人三項正式比賽開始前，讓塞納河水質會獲得改善。

報導指出，塞納河已經禁止游泳逾一世紀，當局自2015年開始投資約10億英鎊（約新台幣410億元）治水，為奧運做準備，包括在巴黎市中心打造巨大的地下儲水池，翻新水道基礎設施及升級污水處理廠。此外，塞納河從今年7月中旬開始的檢測水質，甚至巴黎市長還跳入塞納河游泳來證明水質足夠乾淨，但外界仍質疑河水是否適合比賽。

另外，如果塞納河水質仍低於標準，主辦方準備的「B計畫」包括將賽事延後幾天，或將鐵人三項的游泳項目移至巴黎東方小鎮馬恩河畔韋爾（Vaires-sur-Marne）舉行。

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