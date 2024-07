MLB》異次元怪力！大谷翔平191KM暴力轟 美媒讚嘆像「火箭」（影音）

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天敲出本季第32轟,是一發擊球初速118.7英哩(約191公里)的怪力全壘打,引起轉播單位轟動。

大谷翔平在3局上半炸裂,逮中太空人先發投手布蘭柯(Ronel Blanco)的失投直球,掃出飛上右外野第二層觀眾席的特大號陽春砲,擊球初速118.7英哩、飛行距離443英呎,再度展現異次元怪力,美媒《Dodgers Nation》記者Noah Camras形容這發全壘打像「火箭」一樣。

轉播單位主播戴維斯(Joe Davis)也讚嘆大谷的怪力,「球被打中的瞬間我完全看不到,但我聽到了無比清脆的擊球聲,只有大谷才能打出這麼響亮的擊球聲!」

擔任球評的前道奇名投賀西瑟(Orel Hershiser)則稱讚大谷能把球打到這麼深遠的地方,相當令人難以置信。

Shohei Ohtani hit an absolute rocket against the Astros.



It was 118.7 mph and went 443 feet.



It’s his 32nd home run of the season and gives the Dodgers a 2-0 lead.



He’s insane. pic.twitter.com/hpmnvlkY1V

— Noah Camras (@noahcamras) July 27, 2024

