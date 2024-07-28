巴黎奧運》IOC主席才跟南韓總統道完歉 官方又再度出包

南韓擊劍好手李尚旭。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕國際奧運（IOC）主席巴赫昨才為南韓在本屆巴黎奧運開幕式上被誤稱北韓一事，親自致電向南韓總統尹錫悅致歉，但今天南韓擊劍好手吳尚旭（ Oh Sanguk）在奪下南韓本屆首面金牌後，巴黎奧運官方IG又將他的英文姓名誤植為吳尚「九」（Oh Sangku），引來南韓網友炸鍋。

對於南韓在開幕式遭播報人員用法語和英語二度介紹為北韓的烏龍，巴赫昨晚在和尹錫悅的10分鐘通話中，才表示他對開幕式發生的意外，沒有任何辯解的餘地，僅代表IOC、巴黎奧運組委會等相關人士深表歉意，還強調：「祖國德國在歷史上也有分裂的經驗，可以理解並認同大韓民國國民的心情」，他並承諾不會再發生類似事件。此外，IOC也以巴赫的名義向南韓文化觀光部、體協和代表團都送上道歉信，也讓南韓代表團感受到誠意。

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只是「北韓風波」才剛落幕，27歲吳尚旭在擊劍男子個人佩劍決賽15比11擊敗突尼西亞選手費賈尼，奪下本屆南韓首面金牌後，巴黎奧運官方IG竟再度出包。儘管在南韓網友爆氣留言後，稍早官方IG已修正貼文，但南韓體協會長李起興坦言，「大會對於細節處理不夠細緻。」

南韓擊劍好手李尚旭在奪下本屆南韓首面金牌後，卻出現英文姓名巴黎奧運官方IG拼錯的烏龍。（取自網路）

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