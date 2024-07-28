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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》戴資穎直落二解決譚蓮妮 首勝入袋

2024/07/28 16:00

戴資穎直落二收下小組賽首勝。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運女單小組賽首戰以21：15、21：14擊敗比利時女將譚蓮妮，收下首勝。

世界排名3的戴資穎生涯第4度踏進五環殿堂，她在上屆摘下女單銀牌，今年目標改寫上次成績，希望在生涯奧運「最後一舞」能畫下完美句點。今年開幕式她扛起掌旗官的任務，和台灣代表團選手一同搭船入場。

戴資穎這次小組賽和泰國好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同為E組，將取分組第一晉級，因此每一戰都相當重要。

戴資穎小組賽首戰碰上世界排名55的譚蓮妮，兩人過去兩度交手，小戴皆以直落二勝出，若能穩定發揮，要過關難度不高。

戴資穎今天開賽似乎還在適應場地狀況，和譚蓮妮展開拉鋸，失誤也較多，但她仍率先拿下第11分。找到節奏後，小戴把握幾波進攻機會持續搶分，並以21：15先馳得點。

戴資穎第2局開局取得4：1領先，可惜一次回擊出界、一次未過網，沒能一口氣甩開對手糾纏，還遭譚蓮妮超車，場面一度驚險。技術暫停後，小戴狀態回穩，持續擴大領先，並以21：14收下勝利。

戴資穎下一戰將對決世界排名21的依瑟儂，小戴對她取得20勝15負的對戰優勢，比賽預計31日台灣時間晚上8點50分進行。

戴資穎直落二收下小組賽首勝。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎直落二收下小組賽首勝。（特派記者陳志曲攝）

戴資穎直落二收下小組賽首勝。（特派記者陳志曲攝）

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