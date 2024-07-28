中職》為呈現單曲最佳風格 樂天女孩紅、白成員異動

白隊。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls今年以紅、白兩隊登場，因單曲錄製，經球團、女孩雙方不斷溝通後，將紅、白兩隊副隊長對調，若潼改任白隊副隊長，雅涵則為紅隊副隊長，隊內成員也進行異動。

樂天女孩於春訓記者會上宣布，今年由總隊長擔任籃籃，其餘女孩將分為紅、白兩隊，分別由筠熹、菲菲擔任隊長。目前女孩單曲正如火如荼進行中，因應本次單曲曲風，為了呈現最好的音樂風格，球團與女孩雙方經過數次溝通，決定進行成員異動，將原為白隊副隊長的雅涵改任紅隊副隊長，原紅隊副隊長若潼則改為白隊副隊長，總隊長籃籃與白隊一同錄製單曲。

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今年樂天女孩單曲曲風有別於以往有所突破，本次紅、白兩隊都將各演唱一首歌曲，曲風既有活力夏日風格，又融合帥氣、甜美的女孩風格，預計於9月正式發表。

紅、白兩隊也將在接下來的例行賽舉行局間的紅白PK大戰，一路到9月28、29日辣酷甜趴，紅白PK大戰相關活動資訊將另行公布，邀請10號隊友一起進場為自己喜愛的女孩加油吧！

樂天女孩紅、白隊更新名單如下：

紅隊

隊長：筠熹 副隊長：雅涵

成員：慧慧 苡萱 岱縈 陳伊 阿布舞 孟潔 YURI 熊霓 十元 凱伊 禹菡 溫妮 KIRA 丘薆 KAHO

白隊

隊長：菲菲 副隊長：若潼

成員：籃籃（總隊長） 凱莉絲 曲羿 小紫 穎樂 琳蛋 卉妮 嘎琳 宋宋 李昀 心韻 芷軒 儷軒 DORA MIKA 梔梔

RKG紅隊。（樂天桃猿提供）

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