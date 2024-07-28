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奧運網球》對喬帥只拿1局還是很開心 澳洲老將：抱歉沒讓他打太久

2024/07/28 16:29

36歲澳洲老將艾布登不敵喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕36歲的澳洲老將艾布登（Matthew Ebden）在巴黎奧運網球男單首輪對上喬科維奇（Novak Djokovic）一度連丟10局，最終以0：6、1：6慘輸，但他還是滿臉笑容，賽後甚至張開雙臂慶祝。

艾布登近年專攻雙打，男雙世界排名第3，這次代表澳洲參加奧運男雙、混雙，這次會參加男單也是意外，畢竟他前一次打單打已是2022年，只是因奧運規則，有人退賽之後，得從雙打名單中挑人遞補，艾布登才獲得此次難得機會。

對艾布登而言，也是他另類圓夢機會，因過去曾跟納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）和穆雷（Andy Murray）交手，4巨頭卻獨缺喬科維奇，此外，他也從未在羅蘭加洛斯打過單打，因此能在巴黎奧運有這機會，彷彿是奇蹟，對他而言也是最完美的單打退役方式。

兩人在賽後也都在網前相擁致意，艾布登說，「我告訴Novak，我很抱歉沒給他更多場上打球的時間。」他補充，「我當時其實想著甜甜圈符號，以兩個0：6結束會很有趣，但至少我贏1局，我在場上很開心。」

喬科維奇下一場有機會對上納達爾，上演第60度頂尖對決，但得看納達爾是否能擊敗匈牙利福索維斯（Marton Fucsovics）。

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