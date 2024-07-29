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射箭男團對決英國、柔道連珍羚出戰 今日賽事預告與轉播

2024/07/29 06:54

台灣男子射箭隊。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日巴黎奧運台灣隊共有四種賽事出賽，首先登場的是射箭男子團體組16強對決，首輪將對上第12名的英國，第二位是擊劍，由我國好手陳奕通出賽，第三個為柔道好手連珍羚，首輪將遭遇來自獅子山共和國的17歲小將科羅馬（Mariama Koroma），第四位則是桌球小將簡彤娟將出戰女子單打項目，將對決香港好手朱成竹，請大家鎖定轉播一起為台灣好手加油打氣!

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是洋基對決紅襪，傳統基襪大戰球迷千萬別錯過，第二場是道奇對決太空人，球迷千萬別錯過轉播囉!

MLB

07:00 洋基@紅襪 愛爾達體育3台

09:00 道奇@太空人 緯來體育（D-Live）

巴黎奧運台灣隊

15:20 射箭 男團16強 愛爾達體育2台 .

15:25 擊劍 陳奕通 64強 愛爾達體育3台

15:55 柔道 連珍羚 愛爾達體育4台

18:00 桌球 簡彤娟 愛爾達體育1台

巴黎奧運

14:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台

16:50 跳水 男子10公尺雙人跳台 愛爾達體育3台

16:55 拳擊 女60/男63.5公斤級 愛爾達體育2台

18:30 網球 第二輪 愛爾達體育3台

20:05 射箭 男團八強/四強 愛爾達體育2台

22:40 射箭男團獎牌戰 愛爾達體育2台

23:25 競技體操 男團決賽 愛爾達體育3台

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