射箭男團對決英國、柔道連珍羚出戰 今日賽事預告與轉播

台灣男子射箭隊。（資料照，記者陳志曲攝）
早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！
今日巴黎奧運台灣隊共有四種賽事出賽，首先登場的是射箭男子團體組16強對決，首輪將對上第12名的英國，第二位是擊劍，由我國好手陳奕通出賽，第三個為柔道好手連珍羚，首輪將遭遇來自獅子山共和國的17歲小將科羅馬（Mariama Koroma），第四位則是桌球小將簡彤娟將出戰女子單打項目，將對決香港好手朱成竹，請大家鎖定轉播一起為台灣好手加油打氣!
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今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是洋基對決紅襪，傳統基襪大戰球迷千萬別錯過，第二場是道奇對決太空人，球迷千萬別錯過轉播囉!
MLB
07:00 洋基@紅襪 愛爾達體育3台
09:00 道奇@太空人 緯來體育（D-Live）
巴黎奧運台灣隊
15:20 射箭 男團16強 愛爾達體育2台 .
15:25 擊劍 陳奕通 64強 愛爾達體育3台
15:55 柔道 連珍羚 愛爾達體育4台
18:00 桌球 簡彤娟 愛爾達體育1台
巴黎奧運
14:25 羽球 預賽 愛爾達體育1台
16:50 跳水 男子10公尺雙人跳台 愛爾達體育3台
16:55 拳擊 女60/男63.5公斤級 愛爾達體育2台
18:30 網球 第二輪 愛爾達體育3台
20:05 射箭 男團八強/四強 愛爾達體育2台
22:40 射箭男團獎牌戰 愛爾達體育2台
23:25 競技體操 男團決賽 愛爾達體育3台