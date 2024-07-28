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中職》火車、公路全面中斷 台鋼雄鷹差點搭船遠征花蓮

2024/07/28 16:49

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台鋼雄鷹結束作客大巨蛋對富邦悍將三連戰賽事，明天休兵一天，後天台鋼將在花蓮當主人，與味全龍展開二連戰，這是本季中職在花蓮首次比賽，也是台鋼在花蓮首戰，原本4月花蓮安排7戰，都因震災改到西部球場進行。

然而，現在難題來了，由於日前凱米颱風侵襲台灣造成災情，台鐵台北到花東線停駛，最快預計8月3日通車，蘇花公路也中斷，最快7月30日開通，因此，台鋼今天打完大巨蛋賽事，無法留在北部過夜，全隊必須先搭球隊大巴南下回高雄大本營，車程預計4個半小時，隔天白天全隊再搭大巴或火車到花蓮，備戰後天的比賽。

「我進職棒這麼久，還沒遇過這種狀況。」台鋼總教練洪一中說，台鐵台北到花蓮和蘇花公路都不通，原本有想說搭船去好了，最近有新台馬輪（從蘇澳港行駛至花蓮港）可以坐到花蓮，但船票沒那麼多，那也沒辦法，「我們今天晚上坐巴士回高雄，明天早上如果要坐巴士到花蓮的話，又要坐8個小時，那很累耶。」

遇到難題的還不只台鋼，7月31日和8月1日樂天桃猿在新莊與富邦打兩場比賽，2日樂天就要到花蓮作客與味全展開三連戰，屆時樂天確定無法搭火車征戰，如果搭球隊大巴，路程中可能存在下雨落石風險，所以8月2日花蓮樂天隊味全首戰能否如期開打仍是未知數，延到8月5日原地再戰成為選項。

事實上，各球團有跟聯盟溝通研議，近期花蓮賽事能否延期再戰，不過聯盟仍按照既定行程進行，並沒有延期或更改場地開打的計畫。

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