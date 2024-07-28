晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》自認已繳出生涯對戰最佳表現！ 譚蓮妮賽後大讚戴資穎

2024/07/28 18:02

譚蓮妮不敵戴資穎。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕比利時女將譚蓮妮今天在2024年巴黎奧運羽球小組賽，以15：21、14：21，直落二不敵台灣一姊戴資穎，賽後受訪時他認為自己已經對戴資穎打出生涯最佳表現，但戴資穎還是更勝一籌。

譚蓮妮賽後受訪表示，自己生涯第4度參加奧運，而戴資穎也是，談到此戰，譚蓮妮認為這是自己生涯對戰小戴最好的一次表現，「他有種獨特的風格，跟其他選手不同。他擁有整個BWF巡迴賽中最佳的技術。就我自己而言，我沒有打得很差，只是有時候太容易把分數拱手讓人，犯了一些錯誤，而對戴資穎這種等級的選手，他們很能利用這些失誤。」

本場比賽戴資穎打得並不輕鬆，譚蓮妮也表示，他知道首戰非常重要，因此盡量不讓戴資穎把差距拉開，因為就算戴資穎是奪金熱門，他仍會感到壓力。不過戴資穎隨著比賽逐漸進行後獲得了信心。譚蓮妮也提到還需要適應場地風向。而這點戴資穎在賽後受訪時也提到，自己應該要掌握得更好。

在輸給戴資穎後譚蓮妮的晉級可能性微乎其微，但他並沒有放棄希望，但被直落二不是理想的結果。不過若泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）在下一戰不敵戴資穎的話，戴資穎將會以分組第一晉級淘汰賽，屆時譚蓮妮與依瑟儂小組賽最後一場交手將會無關晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。