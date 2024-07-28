奧運羽球》自認已繳出生涯對戰最佳表現！ 譚蓮妮賽後大讚戴資穎

譚蓮妮不敵戴資穎。（法新社）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕比利時女將譚蓮妮今天在2024年巴黎奧運羽球小組賽，以15：21、14：21，直落二不敵台灣一姊戴資穎，賽後受訪時他認為自己已經對戴資穎打出生涯最佳表現，但戴資穎還是更勝一籌。

譚蓮妮賽後受訪表示，自己生涯第4度參加奧運，而戴資穎也是，談到此戰，譚蓮妮認為這是自己生涯對戰小戴最好的一次表現，「他有種獨特的風格，跟其他選手不同。他擁有整個BWF巡迴賽中最佳的技術。就我自己而言，我沒有打得很差，只是有時候太容易把分數拱手讓人，犯了一些錯誤，而對戴資穎這種等級的選手，他們很能利用這些失誤。」

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本場比賽戴資穎打得並不輕鬆，譚蓮妮也表示，他知道首戰非常重要，因此盡量不讓戴資穎把差距拉開，因為就算戴資穎是奪金熱門，他仍會感到壓力。不過戴資穎隨著比賽逐漸進行後獲得了信心。譚蓮妮也提到還需要適應場地風向。而這點戴資穎在賽後受訪時也提到，自己應該要掌握得更好。

在輸給戴資穎後譚蓮妮的晉級可能性微乎其微，但他並沒有放棄希望，但被直落二不是理想的結果。不過若泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）在下一戰不敵戴資穎的話，戴資穎將會以分組第一晉級淘汰賽，屆時譚蓮妮與依瑟儂小組賽最後一場交手將會無關晉級。

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