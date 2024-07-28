奧運桌球》師父莊智淵坐鎮！19歲小將高承睿晉級男單32強

高承睿晉級男單32強。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣19歲小將高承睿今日在巴黎奧運桌球男單64強，以11：7、11：2、9：11、11：5、11：4打敗世界排名191的伊朗阿拉米恩（Nima Alamian），挺進男單32強。

世界排名32的高承睿是本屆台灣代表團最年輕的男子選手，他的師父則是「桌球教父」莊智淵，老莊今天就在後方教練席坐鎮，也讓小高可以勇往直前。

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高承睿首局5：1領先，但阿拉米恩一度追近，小高9：7領先還打出幸運擦邊球，他立刻舉手跟對手致意，接著再用反拍壓制對手漂亮先馳得點。高承睿第2局開賽又連得3分，且更是有一次由被動轉主動讓對手難以招架，挾著這股氣勢，以懸殊差距先下一城。

高承睿在第三局從落後，又變成8：6領先，但阿拉米恩又連得4分並取得2個局點，小高雖然化解1個，但還是因出界誤事也拱手讓出。高承睿第四局重新調整，再度開局就搶得先機連拿5分，並守住領先優勢拿下，並取得聽牌。

高承睿在第四局3：1領先，阿拉米恩也決定喊暫停找對策，但小高當仁不讓並壓制伊朗對手的發揮，又是連續得分拉開差距，也收下生涯在五環殿堂的首勝。高承睿原本32強假想敵是世界排名19奈及利亞名將「非洲天王」阿魯納（Quadri Aruna），但阿魯納首輪3：0領先，卻遭世界排名72的羅馬尼亞伊歐內斯庫（Eduard Ionescu）連追4局吞敗，小高32強對手就是伊歐內斯庫。

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