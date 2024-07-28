中職》明星賽上演「上古神獸大亂鬥」 球界有「異」見

明星賽上演「上古神獸大亂鬥」。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明星賽上週風光落幕，由於第2戰有王建民、陳金鋒、洪一中、彭政閔、高志綱等上古神獸先後登場，被公認為「史上最頂的明星賽」，日前樂天桃猿總教練古久保健二認為，明星賽設有獎金，還是應該正常打完，並強調，「感覺第2場沒有打完，日職明星賽不會這樣，一定會讓比賽正常打完。」

其實不只古久保，不少國內球界人士認為，中職明星賽應該由現役球員出賽，如果退役球員要上場，那就另外辦一場OB賽，明星賽和OB賽不能混為一談，今年明星賽「上古神獸大亂鬥」也不該視為常態，畢竟美國、日本和韓國職棒明星賽，都不曾出現退役選手出賽的場景，因為這是列入正式紀錄的比賽。

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有圈內人士表示，明星賽入選球員都是球迷票選出來的，既然打明星賽，上場就要全力以赴，真槍實彈去打，不該放力或放鬆，甚至過度嘻皮笑臉，否則怎麼對得起投票或買票進場的球迷。

中信兄弟投手教練王建民和台鋼雄鷹總教練洪一中在明星賽投打對決，經典瞬間成永恆，兩人也是2002年釜山亞運投捕搭檔，當時王建民是洋基小聯盟選手，洪一中打完釜山亞運就退役。

洪總說，當年在釜山亞運接捕王建民的球，比賽結束他就對現場媒體說，「以後王建民一定上大聯盟，如果這種身手還上不去，那大聯盟真的是一堆怪物了。」後來王建民果然上大聯盟發光發熱。

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