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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》開幕式入場太久！英國跳水王子與搭檔上演「鐵達尼號」

2024/07/28 19:55

日前巴黎奧運開幕式上，英國的2名掌旗官在搭船遊河期間，生動上演電影《鐵達尼號》的經典一幕。（圖擷取自@TeamGB 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運開幕式日前於塞納河舉行，除了有各種華麗精彩的現場表演，各國代表團更以乘船方式遊河依序登場，方式十分新穎。然而，由於從塞納河搭船到活動主會場時間較久，讓許多隊伍的掌旗官感到吃力，不過英國2名掌旗官卻在期間生動上演電影《鐵達尼號》的經典一幕，逗趣畫面事後掀起各國網友熱議。

現年30歲的英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley），在巴黎奧運開幕式與賽艇女將葛洛佛（Helen Glover）一起擔任英國代表團的掌旗官。（路透）

綜合外媒報導，現年30歲的英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley），在巴黎奧運開幕式與賽艇女將葛洛佛（Helen Glover）一起擔任英國代表團的掌旗官。2人在開幕式當天，不只一起拿著英國國旗站在船頭，甚至調皮地模仿起電影《鐵達尼號》的經典姿勢 「 I'm Flying！」，且是由湯姆戴利擔任女主角「蘿絲」的張開雙手模樣。

這幕畫面曝光，不僅被英國奧運代表團官方發文分享，更在網上掀起各國網友熱烈討論，不少人皆對2人的幽默行為給逗樂。此外，照片中的主人翁之一、原本已進入「半退休」狀態的湯姆戴利，因為兒子對他說「爸爸，我很想看你在奧運上跳水」，而決心重返奧運舞台，這也是他人生中第5度征戰奧運，令許多粉絲感到非常期待。

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