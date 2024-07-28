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中職》台日雙獅交流 西武啦啦隊總監遇到郭俊麟好感動

2024/07/28 19:19

統一獅和西武獅雙獅會。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅「台日雙獅交流主題日」第二天，炎熱天氣未降低球迷進場意願。今日場外不僅有闖關活動，過關就能領取夏日祭典選手號碼扇，更有「雙獅官方啦啦隊拍照見面會」，吸引不少大小球迷舉起手機拍照錄影。

「雙獅官方啦啦隊拍照見面會」由UniGirls的一七、Yuki、Nozomi、Chihiro及bluelegends的Emiru、Misato、Honoka和Manami出席。活動開始，萊恩、盈盈、國民法官喬治與魚頭君先帶來生動舞蹈，埼玉西武獅吉祥物LEO和bluelegends接連表演三首動感歌曲，LEO甚至拿起竹掃把當作電吉他，有趣的模樣使得觀眾拍手歡呼，許多球迷也在拍照見面會時身著西武獅球衣，用心準備手舉牌、扇子等應援物品，表達喜愛和支持。

Misato、Honoka及Manami是首次來統一獅參加台日雙獅，都覺得台灣的芒果和小龍包等食物都非常好吃。Honoka表示在搭計程車時，發現台灣人開車方式和日本不同，車與車之間距離比較接近，認為司機開車技術很厲害，她更透露York的應援方式很激烈，讓她感到驚訝但很有趣。Manami覺得UniGirls十分開朗且溫暖，也很好聊天，觀察到球迷和啦啦隊之間距離很接近，也發現在看台上拿相機的球迷意外地多。

Misato覺得台灣球迷應援很自由自在，也會跟啦啦隊一起跳，她也表示在日本只需要在局間場邊帶動，這次對她而言是深刻且有趣的體驗。Emiru則是第二次來台交流，她認為台灣球迷依然很親切熱情，會講日文的人很多也非常友善，Emiru更發現這次看台上日本球迷變多。

這次隨bluelegends來台遠征的啦啦隊總監秋野悠季之前曾是啦啦隊一員。在她現役時期，正好郭俊麟也是西武獅選手，日本球迷都覺得郭俊麟很可愛，也很有魅力，所以她對郭俊麟留下深刻印象。雖然她引退後就較少關注選手，此次來台發現郭俊麟現在是統一獅選手，這次來台南有機會遇到他，表示非常感動。

今日賽前由bluelegends和LEO擔任開球嘉賓，捕手則是號稱「日文課班長」的陳重廷，一同為今天賽事開出好球。

統一獅總經理蘇泰安表示：「很開心從2016年起，台日雙獅交流進行第九年，期間曾經因為疫情調整交流模式，但這幾年來彼此持續交流，也讓彼此球迷互相支持，也從埼玉西武獅的經營學習到許多寶貴經驗，原本擔心因為前幾天颱風影響本次活動，連續兩天bluelegends及LEO很用心的參與活動，看到球迷開心的表情，相信這些都是很棒的回憶，期待明年雙方交流合作第十年，可以在各項交流部分擴大舉辦，讓彼此友誼能長長久久。」

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