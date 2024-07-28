奧運體操》女王歸來！跳馬資格賽奪最高分 拜爾絲第一名之姿晉全能決賽

美國奧運四金體操天后拜爾絲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國奧運四金體操天后拜爾絲（Simone Biles）上屆在東京奧運因心理因素退賽，本屆巴黎奧運重返舞台，今天參加女子競技體操資格賽，分別在自由體操和跳馬都以第1名之姿晉級單項決賽，也順利收下個人全能項目決賽門票，但在熱身時卻傷到左腿，這也讓她奪金出現變數。

拜爾絲生涯在奧運囊括4金，上屆東京奧運因「空中失感」（twisties）退出多項比賽，只在平衡木項目拿到銅牌，經歷休息與沈潛，本屆再度率領美國體操隊力拚榮耀。

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拜爾絲先在平衡木資格賽以總分14.733分，排名第2晉級決賽，拜爾絲在自由體操賽前熱身時左腿出現不適的情況，短暫接受治療包紮後仍上場比賽，依舊繳出領先群雌的14.600高分，跳馬仍是完成招牌的尤爾琴科屈體兩周招式（「拜爾絲II」），奪下最高的15.300分，高低槓僅拿下14.433排名第8，不過她的總分為59.566分，以第一名之姿拿下個人全能決賽門票。

由拜爾絲、凱莉（Jade Carey）、切爾絲（Jordan Chiles）、蘇妮薩·李（Sunisa Lee）和里維菈（Hezly Rivera）所組成的美國女子體操隊在預賽總分為172.296分，順利晉級女子團體賽決賽。

美國女子體操隊晉級決賽。（路透）

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